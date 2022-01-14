«Крематорий» выпустил клип «Бар «Под дулом пистолета»

Режиссером и сценаристом видео стал сам лидер группы Армен Григорян.
«Те, кто присутствовал на презентации 17-го номерного, впечатлились и отметили наилюбопытнейшую видеоинсталляцию, сопровождавшую каждую песню, - сообщается в инстаграме «Крематория». - Слухи поползли, и как результат, нам стали писать те, кто не смог побывать на концерте, с просьбой представить широкой общественности данную инсталляцию. Кстати, не лишним будет сказать, что участвовали в мини-постановках добрые друзья «Крематория» – великолепные актёры театра «Микос»! Режиссировал на съёмочной площадке сам автор «Охотника» – Армен Григорян! Благодаря этому, заметим, вы сможете увидеть всё, о чём рассказывает Охотник, его глазами».
В ближайшие две недели участники «Крематория» пообещали выложить остальные видео, сделанные на песни из альбома «Охотник».
«По просьбам трудящихся начинаем выкладывать на наши ресурсы альбом "Охотник" в виде, простите за каламбур, видео! – написали музыканты. - Запасайтесь попкорном на 2 недели».
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