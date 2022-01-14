«Крематорий» выпустил клип «Бар «Под дулом пистолета»

«Крематорий» придумал новых персонажей в альбоме «Охотник» Группа «Крематорий» выпустила новый альбом «Охотник» (слушать альбом). В релиз вошло 12 песен. Некоторые из них ранее были представлены в виде отдельных синглов («Бар «Под дулом револьвера»») или исполнялись на концертах («Грибы-мухоморы»).







«Мы поздравляем всех, кто двигался и продолжает двигаться с нами, с покорением новой вершины — приготовьтесь, сейчас взойдёт Солнце. 12 новых треков. Новый звук. Новые персонажи. Новые измерения классического «Крематория», - говорит Армен Григорян.



Армен Григорян



Большая часть песен сочинялась лидером группы...

«Крематорий» спел про волнения и шпионов Группа «Крематорий» представила новый сингл «Шпионы», первую песню группы за 4 года (смотреть клип). По заверениям музыкантов, студийная работа над этой песней началась еще в 2018 году. После многочисленных демо-версий в поисках точного звучания и трудностей пандемии, наконец-то появился окончательный вариант.







Эмоциональный посыл новой работы Армена Григоряна и компании оказался невероятно созвучным всемирным драматическим событиям наших дней. В видео использованы кадры хроники акций Black Lives Matter по всему миру и митингов в России. Проникновенная баллада разрывается душераздирающе...

Лагутенко, Шахрин и Маргулис спели «Лето» Майка Науменко Российские музыканты со всего мира приняли участие во флешмобе «Лето начинается с Майка!», приуроченном к выходу книги Александра Кушнира «Майк Науменко. Бегство из зоопарка». В условиях самоизоляции, которую они проводят в разных городах – от Сан-Франциско до Екатеринбурга, - музыканты записали свои версии культовой песни «Лето».



Во флешмобе приняли участие: Илья Лагутенко («Мумий Тролль»), Владимир Шахрин («Чайф»), Евгений Маргулис (экс-«Машина времени», «Воскресение»), СерьГа, Шуня Мещерякова (SHOO), Армен Григорян («Крематорий»), Александр Ильин («План Ломоносова»), Александр Телехов («Элизиум»), Александр Зарецкий («Старый приятель»), группы 7Б и «Animal ДжаZ...

Вселенские блаженства «Крематория», или 36-й год веселого абсурда «Крематорий» отпраздновал свой 36-й (!) день рождения уютным концертом в «Главклубе», аншлаг в котором был заранее гарантирован. Надо сказать, что еще несколько лет назад главным праздником для группы было 1 июня, День защиты детей и главный праздник русских хиппи, к коим Армен Григорян имеет непосредственное отношение. Тогда же и происходила главная встреча с фэн-клубом под названием общество «В.О.Д.К.А.» (Всемирное Общество Друзей Кремации и Армрестлинга). Фамилия бывшего скрипача группы Бухарова обязывала, естественно. Но в последние годы день рождения группы привязан к дню рождения Армена Григоряна (за давностью лет...