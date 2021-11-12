«Крематорий» придумал новых персонажей в альбоме «Охотник»

В релиз вошло 12 песен. Некоторые из них ранее были представлены в виде отдельных синглов («Бар «Под дулом револьвера»») или исполнялись на концертах («Грибы-мухоморы»).
«Мы поздравляем всех, кто двигался и продолжает двигаться с нами, с покорением новой вершины — приготовьтесь, сейчас взойдёт Солнце. 12 новых треков. Новый звук. Новые персонажи. Новые измерения классического «Крематория», - говорит Армен Григорян.
Большая часть песен сочинялась лидером группы Арменом Григоряном во Вьетнаме, где он прожил восемь месяцев.
«Наладили связь через Интернет, общались с музыкантами очень просто и легко, и я там практически альбом записал за эти восемь месяцев. Творческая позиция гораздо сильнее, когда ты смотришь на солнце, пальмы и море, а не на сумрак, как в Москве, будто на Марсе живешь».
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