Армен Григорян рассказал про первый клип «Крематория»

«Первый клип мы снимали с режиссёрами Маматовым и Комаровым, которые работали в программе «Музыкальный лифт». Тогда наша песенка «Мусорный ветер» заняла там первое место, и они решили сделать нам настоящий и бесплатный клип. Таковы были условия конкурса. Мы придумали снять историю писателя Андрея Платонова, так как песня посвящена ему и его одноимённому рассказу. У меня был приятель, Женька Давыдов, который не раз показывал опасный фокус: натирал руки мылом, обливал их бензином и подносил к огню, руки какое-то время красиво горели. Обходилось без ожогов. На наш крупно философский взгляд (смеётся) данное аутодафе олицетворяло горящую душу несчастного гения. Мы поехали на Белорусский вокзал, где стоял паровоз. Как известно, Андрей Платонов некоторое время работал железнодорожником. Мой приятель поджёг руки, поднял – камера не успела включиться. Второй дубль – опять что-то не получилось. С третьего дубля всё сняли, как надо. Но он успел получить ожог третьей степени, и мы помчались в травмпункт. После перевязки поехали в Останкино, взяли с собой ящик коньяка и всю ночь шумно монтировали, с нарезкой кадров из «Сумасшедшего Макса» и «Ликов смерти». И в таком смешанном варианте клип вышел тогда на экраны. Сегодня, конечно, творческий подход не сравнить с тем полётом мысли».
Кроме того, Армен Григорян сообщил, что клип «Под дулом револьвера» выйдет на двух языках - русском и английском.
«Дело в том, что песня «Бар «Под дулом револьвера» существует в двух версиях: русской и английской. Мы решили издать обе версии с небольшой коррекцией картинки. ...История с англоязычной версией получилась следующая. Когда нам нужно было сделать сведение и мастеринг инструментальной части песни, мы начали работать с американским звукорежиссёром Кайлом Холландом [Kyle Holland, Nashville, TN, USA], который дважды становился призёром премии Грэмми. Когда мы получили готовый инструментальный материал, я понял, что существует огромная разница между тем, что делают наши звукорежиссёры, не в обиду им будь сказано, и тем, что делают из того же самого материала в Америке. Сама идея англоязычной версии возникла после того, как мы услышали эту насыщенную аранжировку, сведение и мастеринг в исполнении Кайла. Тогда мы пригласили звонкого носителя языка из Великобритании по имени Xis и получилось адекватно и без акцента. Да и вокальные данные требовались несколько сильнее оригинала.
Текст тоже прошёл свой сложный путь: сначала его перевёл мой приятель, который живёт в Сиэтле, затем он отправил перевод своему дружку из Беркли [Музыкальный колледж Беркли, Бостон (англ. Berklee College of Music) ], и тот внёс грамматические уточнения. Затем отправили материал в Великобританию, и оттуда пришёл очень хороший отзыв. После чего мы с удовольствием всё свели в новой версии».
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