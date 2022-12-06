Армен Григорян рассказал про первый клип «Крематория»

Кроме того, Армен Григорян сообщил, что клип «Под дулом револьвера» выйдет на двух языках - русском и английском.

Текст тоже прошёл свой сложный путь: сначала его перевёл мой приятель, который живёт в Сиэтле, затем он отправил перевод своему дружку из Беркли [Музыкальный колледж Беркли, Бостон (англ. Berklee College of Music) ], и тот внёс грамматические уточнения. Затем отправили материал в Великобританию, и оттуда пришёл очень хороший отзыв. После чего мы с удовольствием всё свели в новой версии».