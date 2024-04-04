«Крематорий» спел про «Воров»

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Группа «Крематорий» выпустила новый сингл «Воры», записанный для фильма «Золото Умальты» (слушать песню).

Песня была создана лидером группы Арменом Григоряном специально для нового фильма Андрея Богатырева «Золото Умальты», вышедшего в прокат в этот же день. Действие ленты происходит накануне революции 1917 года в Хабаровском крае.

Картина рассказывает о нападении на обоз, из которого похищено 40 пудов золота. Ограбленный золотопромышленник Булыгин нанимает головорезов, чтобы вернуть себе состояние. Главные роли в фильме сыграли Александр Самойленко, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Павел Деревянко и другие.

Крематорий
Крематорий

С Андреем Богатыревым группа «Крематорий» сотрудничала уже неоднократно. Он срежиссировал два концерта группы, а также снял коллективу клип на песню «Бар «Под дулом револьвера»», премьера которого состоялась 13 декабря 2022 года.

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