«Крематорий» бьется с Голливудом в баре «Под дулом револьвера»

Песня вошла в альбом «Охотник» (2021). Режиссером и автором идеи клипа стал Андрей Богатырев, известный по фильму «Красный призрак». Он представил музыкантов в образе героев вестерна, которые расправляются с персонажами знаменитых голливудских блокбастеров, используя вместо револьверов телевизионные пульты.

Вариант клипа на версию песни на английском языке выйдет позже.



Крематорий

Деньги на съемку клипа собирали методом краудфандинга. Акция проходила на портале «Планета» в течение трёх месяцев и увенчалась успехом. Поклонники перечислили музыкантам 800 000 рублей, что позволило воплотить на экране всё задуманное.