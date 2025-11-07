«Крематорий» напомнил о поколении «Панки, хой!»

Автор песни - лидер коллектива Армен Григорян. Концертная премьера «Панки, хой!» состоялась на фестивале «Легенда рока ДК Горбунова» в конце августа 2025 года.

«Ура! Свершилось! Имеющие уши, да услышат!», - порадовалась группа в соцсетях.



Крематорий

«Твоим дублёром был Сид Вишeс / А шляпы подгонял сам Слэш / Ты на басу играл в «Секс Пистолс» / И на ударных — в группе «Клэш»», поет Армен Григорян.

Песня должна войти в готовящийся альбом «Крематория». Группа «Крематорий» уже завершила запись нового альбома в студии звукозаписи Vintage Records.