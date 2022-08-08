«Крематорий» переиздаст сборник «Antiquus» с 4 новинками

Диск был впервые выпущен силами группы в 2018 году и довольно быстро стал раритетом. Почти все песни, вошедшие в сборник «Antiquus», были написаны Арменом Григоряном в начале 80-х и частично изданы на ранних акустических записях «Крематория» в 1983-1984 годах, а также на альбоме «Рок-н-ролл» в 2003 году. Версии песен «Джентльмены и леди», «Брюс-колдун» и «Глотатель портвейна» издаются впервые, ровно как и трек «Сладкая жизнь», записанный другом Армена Григоряна Игорем Калибабчуком, во время «концерта на кухне» в 1983 году и найденный, благодаря обнаруженной последним на антресолях магнитофонной катушке BASF.



Крематорий







«Мы нашли вполне уместным переиздание этого уникального сборника из давнего андеграунда в канун 39-летия группы. Отдавая дань истокам и камерно-квартирному периоду, с которого начинается отсчёт крематорской летописи, мы попытались сохранить оригинальное звучание, используя инструменты тех лет, в частности 12-струнную ленинградскую гитару Армена Григоряна, и тем самым сделать подарок всем крематорским коллекционерам и любителям антиквариата».

Диск доступен в качестве лота краудфандинговой акции к съемкам клипа на песню «Бар под дулом револьвера» с последнего альбома «Крематория» «Охотник». К настоящему моменту группа собрала 96% из заявленной суммы в 300 000 рублей.