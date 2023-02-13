«Крематорий» объявил о сборе средств на международный альбом

В этом проекте, помимо штатного состава «Крематория», задействован ряд сессионных музыкантов, струнная группа симфонического оркестра «Глобалис» (дирижер Леонид Бутинский) и внушительная обойма иностранных вокалистов, спевших на испанском, немецком, французском, итальянском, английском и китайском языках. В записи приняли участие вокалисты Andrea, Imago Latens, John Yuan, LEE, Ricardo Hernández и Steve Waddington.

«Подавляющее большинство из творческого наследия и недавних релизов подверглось полной или частичной переработке и перезаписи. Сборник, в который войдёт не менее 14 треков, уже имеет утверждённое название "The BigOne"! Предварительный этап сведения будет сделан в Москве, а окончательный микс в Чикаго, саундпродюсером Кайлом Холландом, профессионализм которого вы уже могли оценить по работе над английской версией песни «Бар “Под дулом револьвера”», - говорит Армен Григорян.

В одном из треков прозвучит дудук знаменитого музыканта Виталия Погосяна, уже сотрудничавшего с «Крематорием». Краудфандинговая акция рассчитана на 100 дней.

Как рассказал NEWSmuz.com Армен Григорян, все латиноамериканские артисты записывались на своих студиях, и перекидывали файлы для сведения. Оркестровая группа записывалась в Москве.



Крематорий

Сбор средств и разнообразные лоты от группы, среди которых гитары, автограф-сессия, винилы с автографами и даже тайное прослушивание альбома на студии до презентации, - можно посмотреть на «Планете».

Отметим, что знаменитая черная шляпа Армена Григоряна уже продана в первый же день за 50 тысяч рублей.