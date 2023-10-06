«Крематорий» выпустил оберег от сил зла и тьмы

Выход нового сингла, как и ряд других релизов, группа «Крематорий» приурочила к своему 40-летию. Между тем, песня уже звучит на концертах коллектива и даже представлена в хит-параде популярной рок-радиостанции. Тем не менее, сами музыканты развернутых комментариев по поводу новинки не дают.

«6 октября ровно в 6 часов 6 минут сингл “Коктейль Дракон” станет доступен для легального прослушивания на всех цифровых площадках планеты Земля. Добавляйте “Дракона” в плейлисты, и он станет вашим пожизненным оберегом от сил зла и тьмы!» – лаконично сообщается в социальных сетях коллектива.



Крематорий

Между тем, тур в честь 40-летия «Крематория» стартует уже 14 октября с концерта Мытищах. В Москве коллектив отпразднует юбилей 25 ноября в ДК имени Горбунова. В Санкт-Петербурге празднование состоится 2 декабря 2023 года в клубе «Космонавт».