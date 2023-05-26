«Крематорий» выпустил свои хиты на 6 языках

Главные хиты самого веселого ансамбля этой планеты прозвучали на английском, французском, немецком, итальянском, испанском и китайском языках.

«Мы обещали, что вырвем столбы и отменим границы. Мы сделали».

Альбом группы «Крематорий» «The Big One» – это самая необычная компиляция за многолетнюю историю коллектива. Его трек-лист состоит из шестнадцати композиций. Вокальные партии в песнях исполнили приглашенные иностранные вокалисты.



Крематорий

В записи пластинки приняли участие как участники нынешнего состава «Крематория», так и сессионные музыканты. В аранжировках некоторых композиций присутствует струнная группа симфонического оркестра. Кроме того, в проекте участвовали и музыканты прошлых составов команды, в том числе Андрей Сараев и Вячеслав Бухаров.

Заказать сборник «The Big One» на физических носителях можно на портале краудфандинга «Планета». Там же можно оформить предзаказ ещё нескольких грядущих релизов «Крематория», включая новый альбом «Сладкий Элвис».

Кроме того, «Крематорий» обещает выпустить в скором времени классический балет Армена Григоряна «Грёзы скотного двора» по мотивам повести Джордж Оруэлла; новую пластинку «Сладкий Элвис»; сборник избранных песен за 40 лет.