«Крематорий» спел про волнения и шпионов

По заверениям музыкантов, студийная работа над этой песней началась еще в 2018 году. После многочисленных демо-версий в поисках точного звучания и трудностей пандемии, наконец-то появился окончательный вариант.

Эмоциональный посыл новой работы Армена Григоряна и компании оказался невероятно созвучным всемирным драматическим событиям наших дней. В видео использованы кадры хроники акций Black Lives Matter по всему миру и митингов в России. Проникновенная баллада разрывается душераздирающе ироничным припевом «Шпионы».

«Пожалуй, песня «Шпионы» — одна из рекордсменов по длительности создания. Связано это с новыми технологиями, которые мы применили в студийной работе. Видимо, Высшие Силы мурыжили нас так долго, чтобы эмоциональное содержание песни совпало с реальными событиями 2020-го. В результате получилась не песня под события, а события под песню. Всё — благодаря «шпионам небесным»», - иронизирует Армен Григорян.

Помимо штатных музыкантов «Крематория», в записи были задействованы звукорежиссёр Андрей Калинин и в качестве вокалистки — Ксения Беспалая. Учитывая, что после альбома «Люди-невидимки» прошло уже четыре года, новое творение легендарного коллектива безусловно станет для поклонников событием долгожданным и знаменательным.