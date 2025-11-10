Николай Басков рассказал, что он никогда не сделает

«Я творческий человек. Сегодня что-то вступит в голову — и ты захочешь это сделать. Лучше сделать и потом жалеть, чем не сделать. Потому что творчество — это такая удивительная вещь: оно по-разному воспринимается и зрителями, и артистами, и режиссёрами», — отметил певец.

Николай Басков подчеркнул, что современное музыкальное шоу давно перестало быть просто концертом. Сегодня это полноценное театральное действо: полёты над сценой, эффекты дождя, сложные хореографические постановки, костюмы, которые сами по себе становятся произведением искусства.

«Именно театр и песня раскрывают суть настоящего представления. Это всегда шоу. Но, конечно, нужно быть в определённых рамках. И я с этим согласен», — рассказал артист.



Николай Басков

Басков признался, что и сам в молодости не раз экспериментировал.

«Были моменты, когда и я чудил. Я не жалею об этом. Это была моя бурная юность», — с улыбкой вспомнил он.

При этом певец подчеркнул: даже в порыве вдохновения важно помнить, что сцена — это не только про самовыражение, но и про уважение к зрителю, к профессии, к традиции.