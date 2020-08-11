Николай Басков снял клип о любви к маме своей девушки

Песня Дмитрия Лорена «Девочка-космос» - простая история о первой любви, в которой девушка кажется юному парню космосом. Однако сам Николай Басков придумал историю, в которой парень приходит к родителям девушки и вдруг влюбляется в тюнингованную маму девушки - с силиконовыми губами и грудью.

«Он не осознаёт разницу в возрасте, в статусе, в свои безбашенные 18 лет он ещё вне рамок и условностей... Он не понимает уже ровным счётом ничего. Именно мама для него – Девочка-космос. И он так молод, а мама его девушки так невероятно роскошна!.. Сокрушительная волна накрывает обоих с головой... Где мечты, а где реальность, не всегда и разберёшься... » - объясняет артист.



Николай Басков

Клип с открытым финалом снял режиссер Дима Литвиненко. И сам Басков появляется в нем только на мгновение.

«Меняется мода, меняются нравы и представления о прекрасном... Но есть то, что вне времени. Женское обаяние по-прежнему действует магически, а юность всё так же привлекательна. Хочется любви! И что теперь делать, кто знает? Будут ли они сожалеть об этих моментах внезапной страсти или это останется их самым ярким романтическим воспоминанием? Всё так непросто... Любите друг друга, доверяйте своим порывам. И оставьте это право другим. Любовь делает этот мир лучше!»