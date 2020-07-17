Николай Басков стал послом доброй воли Абхазии

Басков даст благотворительный концерт, чтобы помочь детям из многодетных семей республики, об этом сам артист сообщил в своем видеообращении во время пресс-конференции, прошедшей в пятницу в Sputnik Абхазия.



Николай Басков

«Я рад объявить о том, что с сегодняшнего дня я стал Послом доброй воли Абхазии! Уже в этом году я, как друг Абхазии, проведу благотворительный концерт, целью которого станет помощь многодетным семьям республики. Передаю привет солнечной Абхазии и до скорой встречи!», - сказал Николай Басков.

Первый состав движения был учрежден в 2017 году. Среди его членов были российские и абхазские актеры, режиссеры, спортсмены, общественные и политические деятели.

В новый состав "Послов доброй воли Абхазии" вошли 20 человек - десять от абхазской стороны и столько же - от российской. Движение занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.

Сейчас Николай Басков записывает новый сольный альбом.