Друзья и коллеги артиста поздравили Николая Баскова, поддержавшего пытки и избиения жителей Белоруссии, своими версиями его самых популярных песен.

Особое место в концертной программе заняли произведения на стихи Михаила Гуцериева. И это неслучайно: в творческом багаже Николая Баскова целых 9 песен, написанных Гуцериевым.



Николай Басков

Невероятно трогательным выступлением вечера, которое довело до слёз маму юбиляра Елену Николаевну, стало исполнение Филиппом Киркоровым композиции «Вишнёвая любовь». Для Николая Баскова эта песня особенная. Во-первых, это первая композиция, которую написали для него Михаил Гуцериев и Игорь Крутой. Во-вторых, «Вишнёвая любовь» — любимая песня тех, кто подарил ему жизнь и кто сумел прожить вместе более 40 лет, пронеся любовь и уважение друг к другу, — родителей. Народный артист России Филипп Киркоров поделился эмоциями после выступления:

«Я благодарен Коле за предложение исполнить композицию, которую очень любит его мама и любил его папа. В этой песне звучат настоящие греческие бузуки, которые специально записал Димитрис Контопулос. Я уверен, что публике очень понравилась наша заводная версия «Вишнёвой любви».



Филипп Киркоров

Николай Басков привык ломать стереотипы и удивлять публику: в свой юбилейный творческий вечер певец сделал уникальный подарок поклонникам. Не боясь экспериментов, артист, всегда, по его словам, мечтавший стать «королём шансона», впервые представил дуэтную песню «Большая любовь» с королевой этого музыкального направления Любовью Успенской. Певица поздравила Николая и тепло отозвалась об их совместной премьере:

«Я счастлива, что в мой репертуар добавилась такая песня на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кохана. «Большая любовь» отличается от всех моих композиций. Стихи очень светлые: они наполнены счастьем, хорошим настроением и надеждой, что каждый может встретить настоящую, большую любовь. В этих стихах я полюбила строчку «я опять хочу в страну нежных грёз», которая переносит меня в волшебную атмосферу счастья».



Николай Басков и Любовь Успенская

Представляя Диму Билана с новым прочтением хита «Сердце на сердце», Николай Басков выразил своё трепетное отношение к автору стихов:

«Однажды Михаил Гуцериев написал: «Чем больше мы взрослеем, тем больше мы становимся детьми». Это точно про меня. Я хочу сказать огромное спасибо за его честные стихи, в них есть всё то, что испытал любой человек. Самое главное — это любовь. Суметь передать чувства других людей дано не каждому. Помните, как в Библии: «Сначала было слово, оно было у Бога, и слово было Бог». Человек, который владеет словом, способен на многое».



Дима Билан

Финальным штрихом вечера стало исполнение юбиляром в компании звёздных гостей праздничного гимна на стихи Михаила Гуцериева и музыку Игоря Крутого — «С днём рождения!». Исполнение этой песни стало доброй традицией для завершения творческих вечеров и юбилеев.

15 октября, в день рождения «золотого голоса», телеверсию юбилейного концерта покажет телеканал «Россия 1». ​

А уже 24 августа на сцене New Wave Hall пройдёт «День премьер», который традиционно не обходится без песен на стихи Михаила Гуцериева. Самой ожидаемой премьерой этого вечера уже назвали исповедальную песню «По камням по острым» от «короля эстрады» Филиппа Киркорова. Также публике будут представлены: летний хит «Теряю сознание» неподражаемой Валерии и первый за долгие годы дуэт Стаса Михайлова и Таисии Повалий — «Что с тобой? Как же я?».