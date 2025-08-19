Николай Басков просит «Дай прикоснуться щекой»

«Меня зацепила именно эта строчка – «Дай прикоснуться щекой». Когда мы в разлуке, мы хотим хотя бы дотронуться до человека, который дорог, ведь после этого меняется весь мир. Мне очень близка эта тема», – отметил Николай Басков.
Экранизацией песни на музыку Игоря Крутого и стихи Михаила Гуцериева занялся Евгений Курицын. История любви подана в клипе через конфликт между ваятелем и его творением. Создателя играет Николай Басков, женскую роль – модель Анастасия Азимова. Между героями вспыхивают и чувства, и соперничество. Зрителю предстоит решить: реален ли происходящий на экране сюжет или это лишь игры разума.
«При создании клипа мы шли от ощущения близости, прикосновений, о которых идёт речь в песне. На видео много красного: любовь, страсть, эмоции, – говорит режиссёр Евгений Курицын. – Мы хотели создать атмосферу полного погружения, чтобы в какой-то момент зритель задумался о своей жизни, любви, проанализировал то, что именно для него представляет ценность».