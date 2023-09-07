Николай Басков спел и сравнил себя с Нельсоном Манделой

На марафоне «18 нам уже!» Николай Басков вспомнил и свою юность. Правда, как именно он отмечал совершеннолетие и какие подарки получил, из памяти выветрилось, признался артист. В то время он уже с головой ушел в творчество, и вообще с детства не ждал подарков от других – зарабатывал на них сам.



Николай Басков не обижается, когда над ним подшучиваю

«Я ничего не просил, у меня не было каких-то запросов. Я бизнесом начал заниматься рано, с 11 лет, сначала торговал цветами, потом парфюмом. То есть я зарабатывал свои деньги, мог их тратить, гулять, родители не знали – это было сокрыто. Вообще, то время было другим. Если рассказывать о моментах, которые мы тогда пережили, молодая аудитория вообще не поймет», – поделился Басков.

В студии «Юмор FM» певец исполнил свой хит «Ты неотразима», а в кулуарах много шутил и даже рассказывал анекдоты.

«Дочка говорит маме: «Мама, можно я пойду сегодня на дискотеку до пяти утра?» – «Да, можно, только возьми противозачаточные средства». – «Мама, я уже взрослая, мне 14 лет». – «Мама знает, маме 28», – вспомнил свой любимый анекдот.



На марафоне Николай Басков шутил и рассказывал анекдоты

На вопрос журналистов, почему он до сих пор один, без жены и подруги, Басков тоже ответил шуткой, сравнив себя с Нельсоном Манделой.

«Мне нравится одна история. Нельсон Мандела провел в тюрьме 20 лет, там его каждый день пытали, били, издевались. Потом он вышел, вернулся к жене, пожил с ней полгода и сказал: «Нафиг мне это нужно», и развелся. Я в браке был, в отношениях состоял, поэтому дайте мне пожить и насладиться жизнью, я не испытываю никаких проблем. Я избавился от всех 10 лет назад», – заявил певец.

Относиться легче ко многим вещам помогает чувство юмора, считает Басков. Поэтому, когда подшучивают над ним самим, он не обижается. Даже если шутки не совсем безобидные.

«Я – человек, который не обижается. Если люди совершают глупость, это их ошибки. В этих ситуациях надо быть лояльным и правильно ко всему относиться. И дружить с теми людьми, которые будут шутить над тобой красиво», – добавил певец.

«Юмор FM» нравится ему именно потому, что здесь умеют шутить красиво. Поэтому и настроение у всех гостей марафона такое отличное, отметил Басков.

«Пусть огромная аудитория «Юмор FM» всегда испытывает состояние радости и позитива. Прекрасное радио! Этот формат помогает чувствовать себя счастливым человеком», – поздравил Николай слушателей и команду веселого радио.



Музыканты 5sta Family анонсировали новый сингл

На праздник также пришли Мари Краймбрери, Burito, 5sta Family, Galibri&Mavik, Vavan, Pizza, юморист Гар Дмитриев, Дмитрий «Пухляш» Красилов, чьи танцы запомнила вся страна. Каждый удивлял слушателей по-своему. Музыканты 5sta Family анонсировали новый сингл «Искры» и эксклюзивно исполнили отрывок из него в прямом эфире. Дмитрий «Пухляш» Красилов спел вживую и сел на шпагат прямо в студии «Юмор FM». А Galibri&Mavik исполнили песню про Стивена Сигала и пошутили, что следующий их трек будет про Жак-Ива Кусто. Все происходящее транслировалось в прямом эфире, а видеотрансляция шла на сайте станции и в соцсетях.



Зажгла на марафоне и Мари Краймбрери

Удивило сюрпризами и веселое радио. 5 сентября, в день рождения, на «Юмор FM» стартовал новый сезон. В эфире появились проект «Однажды в России. Лучшее за 10 лет» и акция «Миллион за улыбку». Теперь слушатели могут насладиться лучшими моментами любимого скетч-шоу и выиграть миллион рублей, просто улыбнувшись на камеру своего смартфона.