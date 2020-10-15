Николай Басков снял «Любовь бессмертна» с Анной Снаткиной

Песня «Любовь бессмертна» - на стихи Михаила Гуцериева (одного из спонсоров кровавого диктатора) и музыку Виктории Кохана и Алексея Романофа. В главных ролях режиссёр клипа Тина Баркалая сняла самого Николая Баскова, а также актеров Дмитрия Пчелу и Анну Снаткину.
«Наша новая совместная песня «Любовь бессмертна» сразу же стала для меня очень родной и любимой. В нашей жизни есть такие ситуации, в которых мы действительно можем убедиться, что любовь бессмертна. У такой любви нет границ, нет потолка, она — как знак бесконечности…» — рассказывает Николай Басков.
«Я очень благодарна тебе за то, что пригласил меня в наше прекрасное маленькое кино, которое посвящено твоим родителям. 45 лет вместе! Для меня это большая честь! Ты потрясающий: мудрый, чуткий, трепетный, с молниеносным чувством юмора! Но, главное, ты с большой буквы человек и артист! Люблю тебя, горжусь нашей дружбой и работой!», - написала Анна Снаткина.
Ранее, напомним, в разгар убийств, пыток и избиений жителей Белоруссии певец приехал поддержать отдавшего приказы об этом бывшего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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