Николай Басков снял «Любовь бессмертна» с Анной Снаткиной

В ситуации, когда на улицах городов Белоруссии неопознанные силовики в масках массово избивают вышедших на мирные акции белорусов и поступают сообщения о пытках, изнасилованиях и чрезвычайном насилии в отношении протестующих против фальсификации на выборах президента, многие попросили артиста не приезжать на пролукашенковский форум. Инстаграм артиста заполнился вежливыми просьбами приехать в другой раз, но не тогда, когда льется кровь.

