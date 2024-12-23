Николай Басков вручил детям подарки в Центре Рошаля

Он исполнил новогодние мечты нескольких ребят, которые проходили лечение в медицинском центре имени Рошаля в Красногорске.

«Сам был ребенком, всегда ждал подарков и верил в чудеса. Мне кажется, что для детей самое главное — это не сам факт получения подарка, а именно исполнение желания. Я мечтал в детстве о железной дороге. Помню, когда на Новый год мне ее не подарили, у меня был период какой-то детской депрессии, потому что я так хотел получить этот подарок. Слава богу, потом родители подарили мне его на день рождения. Было столько эмоций! Мне уже за 40, но я до сих пор помню эти моменты, эти долгожданные детские подарки», — рассказал Николай Басков 360.ru.

Артист подчеркнул, что ребятам, которые лечатся в больнице, нужна особая поддержка.

«Хочется, чтобы они побыстрее пошли на поправку, а радость и исполнение желаний — это самая сильная мотивация не только для организма, но и для состояния души любого ребенка», — добавил Николай.

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Николай Басков

Один из подарков он вручил прямо в палате ДКЦ Рошаля. Шестилетняя Аня получила из рук Баскова мягкую игрушку-кошку и красную кофточку для куклы.

Остальным детям подарки доставили волонтеры Подмосковья. Семилетняя Ксения из Химок получила Lego, а девятилетний Дамир из Наро-Фоминска — игрушечный автомат и кубик Рубика. 14-летней Саше из Красногорска вручили коллекционную фигурку, а шестилетнему Рабадану — синий игрушечный трактор.

«Отдельные слова благодарности хочу выразить врачам не только Подмосковья, но и всей страны. Хочу поздравить их с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, позитива, радости, исполнения всех задуманных желаний и целей. Пускай наша медицина развивается, идет вперед, а больных становится все меньше и меньше», — сказал Николай Басков.