Николай Басков спел новую песню Гуцериева для медиков

В день медицинского работника аудитория «Первого канала» впервые услышит композицию, написанную поэтом Михаилом Гуцериевым специально для «золотого голоса России». Николай Басков исполнит свою новинку «Любовь бессмертна» в рамках вручения премии лучшим врачам России «Призвание». Тем самым артист отдал дань уважение и выразил благодарность людям, которые посвящают свою жизнь медицинской деятельности.



Николай Басков на премии «Призвание»

Телеверсия главной медицинской премии страны с премьерой песни Баскова и Гуцериева - 21 июня в 16:40 на Первом канале.