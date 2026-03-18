Экс-супруг Эми Уайнхаус заявил о своей невиновности в ее смерти

В интервью в рамках подкаста Пола К. Брансона 43-летний мужчина опроверг устоявшееся мнение о своей причастности к трагедии, которая унесла жизнь певицы в 2011 году.

Эми Уайнхаус скончалась в возрасте 27 лет в своем доме в лондонском районе Камден. Согласно результатам расследования, причиной смерти стало отравление алкоголем. Содержание спиртного в крови певицы в пять раз превышало допустимую норму.



Филдер-Сивил, с которым артистка состояла в бурных и созависимых отношениях, вдохновивших ее на создание культового альбома «Back To Black», прокомментировал общественное порицание:

«Многие полагали, что смерть Эми — моя вина. Но я никогда не уклоняюсь от ответственности: если я совершил проступок, я признаю свою вину», - говорит Блейк Филдер-Сивил.

Блейк подчеркнул, что, несмотря на их общую борьбу с зависимостями в середине 2000-х годов, Эми была самостоятельной личностью, принимавшей собственные решения.

«Это ни в коем случае не неуважение к ней, но Эми делала то, что хотела. Даже зная о рисках, она продолжала употреблять алкоголь», - утверждает Блейк Филдер-Сивил.

Пара официально развелась в 2009 году, за два года до того, как Уайнхаус была найдена без сознания. Филдер-Сивил также утверждает, что всего за несколько дней до смерти певицы они обсуждали возможное примирение.