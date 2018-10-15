Съемки фильма об Amy Winehouse начнутся в 2019 году

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на The Guardian.

Съемки запланировано начать в 2019 году, родные певицы выступят в качестве исполнительных продюсеров. Деньги, вырученные за прокат кино, пойдут в Фонд Эми Уайнхаус. По словам отца певицы Митча Уайнхауса, к семье артистки не раз обращались с предложениями заняться байопиком, однако всякий раз ему казалось, что время для этого неподходящее.



Эми Уайнхаус

Он также отметил, что фильм может помочь тем, кто, как и его дочь, страдает от проблем с алкоголем. Уайнхаус отмел слухи о том, что Эми сыграет Леди Гага. «Поставлю на то, что это будет неизвестная, молодая британская актриса, которая похожа на Эми», — сказал он.

Ранее семья певицы объявила о том, что голограмма Эми Уайнхаус отправится на гастроли в 2019 году.