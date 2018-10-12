Голограмма Amy Winehouse отправится в турне

Подготовкой тура занимается отец умершей певицы Митч Уайнхаус. Все доходы от концертов пойдут в Фонд Эми Уайнхаус.

«Мы считаем, что для Эми будет потрясающим поводом вернуться к своим поклонникам с помощью голограммы, а также это способ собрать деньги для нашего фонда», - сказал Митч Уайнхаус в своем заявлении.

Новый документальный фильм «Amy Winehouse – Back to Black» выходит в прокате в ноябре 2019 года. В нем будут представлены ранее необнародованные архивные кадры выступлений Эми, фрагменты записи на студии, интервью с певицей, а также интервью с музыкальными продюсерами Саламом Реми и Марком Ронсоном, которые принимали участие в создании пластинки.