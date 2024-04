Появилось видео Эми Уайнхаус с ранее не публиковавшимися кадрами

«Tears Dry on Their Own» вышла на втором альбоме Эми Уайнхаус «Back to Black» (2006). В ней используется аранжировка «Ain’t No Mountain High Enough» Марвина Гэя и Тамми Террелл. Поэтому в выходных данных трека указаны Николас Эшфорд и Валери Симпсон, авторы «Ain’t No Mountain High Enough».

На YouTube-канале Уайнхаус лирик-видео выложено в четырех версиях: на английском, французском, испанском и португальском языках.



Amy Winehouse

А вот так выглядел оригинальный клип «Tears Dry on Their Own». Он был снят 22 мая 2007 года в Лос-Анджелесе, его режиссером выступил известный фотограф Дэвид Лашапель.