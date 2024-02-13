Ник Кейв пишет музыку к фильму об Эми Уайнхаус

Режиссер фильма Сэм Тейлор-Джонсон лично выбрала музыкантов для написания музыки к своей картине:

«По моему мнению, Ник и Уоррен были единственными музыкантами, которые могли стать авторами «Back to Black». На протяжении многих лет я слушала все, что они сочиняли, и мечтала осуществить мечту о совместной работе. Их чуткость и понимание этой истории привели к созданию глубокой и трогательной партитуры».



Ник Кейв и Уоррен Эллис

Кейв и Эллис уже записали от 20 до 30 минут музыки для киноленты, все вокальные партии, которые будут звучать в фильме, спела исполнительница роли Эми Уайнхаус актриса Мариса Абела.

Постановщица рассматривала вариант использования голоса Уайнхаус. Однако Мариса, даже не будучи уверенной, что получила роль, начала тренировать свой голос. В итоге артистка пела всю ленту «от начала до конца», что Тейлор-Джонсон назвала «огромным подвигом».

Над записью Абела работала с группой самой Эми — бас-гитаристом Дейлом Дэвисом и вокалистом Аделейе Омотайо. По словам Сэм, они все отмечали, что Абела «невероятна».

В недавнем прошлом Ник Кейв и Уоррен Эллис написали музыку для байопика о Мэрилин Монро «Блондинка» (2022) с Аной де Армас в главной роли.