Ник Кейв выпустил именные скейтборды совместно с компанией Fast Times. Дизайн создан совместно с художником из Сан-Франциско Чаком Сперри. На доске Ника изображена обнаженная девушка на фоне цветов.



Ник Кейв

Ник Кейв добавил на доску двусмысленную цитату из песни Nature Boy с альбома The Bad Seeds «Abattoir Blues» 2004 года:

«She moves among the flowers

She floats upon the smoke

She moves among the shadows

She moves me with just one little look».