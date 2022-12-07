Фильм про Янку Дягилеву выходит в прокат

Артистка таинственно погибла в начале 1990-х, когда ей было 24 года. Режиссер Игорь Поплаухин называет картину, вдохновленную последними днями артистки, своеобразным прощанием с Дягилевой.

«Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла. Он пропитан образами и настроением ее песен, однако ни одна из них в картине напрямую не звучит. И живет наша Янка не в 1991 году, а в каком-то русском безвременье дач, лесов и рек», - говорит режиссер.

Дягилева никогда не стремилась к популярности и не занималась "раскруткой" своего имени. Поэтому не все факты ее биографии известны. А гибель и предшествовавшие ей события стали поводом для разных теорий и вымыслов.

Фильм начинается так: в лесной реке охотники находят тело Янки Дягилевой. После этого на экране — сложносочиненная хроника последнего дня жизни певицы. Камера следует за героиней по пятам, прослеживая ее путь из города на дачу, затем в лес, чащу, к воде. Янка в кадре встречается и разговаривает со многими людьми, реальными и вымышленными.



Кира Пиевская в роли Янки Дягилевой

Роль Дягилевой исполняет художница Кира Пиевская, для нее фильм «На тебе сошелся клином белый свет» стал дебютом в кино. Также как для Поплаухина эта картина — первая полнометражная работа.

«Для нас с Игорем и Женей (Поплаухиным, режиссером, и Евгением Родиным, оператором) это очень личный проект. События, которые происходят в фильме, в некой степени прожил каждый из нас, и есть ощущение, что эти съемки позволяют это отпустить», — рассказывает актриса.

Фильм в прокате с 8 декабря.