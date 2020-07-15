В Петербурге начали снимать кино про Янку Дягилеву

Ее планируют повесить на стене дома 61 по улице Ядринцевская, где Дягилева жила с 1966 по 1991 год. Идея установки мемориальной доски принадлежит поклонникам певицы, которые пообещали взять на себя все расходы, сообщает Lenta.ru.





Мэрия Новосибирска дала разрешение на установку мемориальной доски. Комиссия по присвоению наименований направила свое заключение об установке доски главе города Владимиру Знаткову, который примет окончательное решение.

