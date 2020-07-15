В Петербурге начали снимать кино про Янку Дягилеву

Фильм начнется с того, что охотники находят в лесной речке тело молодой певицы. Создатели обещают показать на экране безнадёжную любовь, споры с близкими, нелады с самой собой, странные встречи с незнакомцами в лесу.
Режиссером фильма стал Игорь Поплаухин:
«Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла. Он пропитан образами и настроением ее песен, однако ни одна из них в картине не звучит. И живет наша Янка не в 1991 году, а в каком-то русском безвременье дач, лесов и рек. Для меня это не биография Янки, это скорее агиография – жизнеописание святого человека, где чудеса и реальность неразделимы».
Название «На тебе сошелся клином белый свет» — строчка из песни «Белый свет», прозвучавшей в советском фильме «Хроника пикирующего бомбардировщика», а также вошедшая в одноименном альбоме группы «Комунизм», в которой вместе с Егором Летовым участвовала Янка Дягилева.
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