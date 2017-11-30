Два альбома Янки Дягилевой переизданы на виниле

На классическом носителе выпущены альбомы «Не положено» и «Стыд и срам». Отметим, что ранее обе работы уже выходили на дисках-гигантах в начале 90-х годов. Однако новые издания имеют существенные отличия от предыдущих, пишет Репродуктор.

В частности, альбом «Стыд и срам» издается на виниле в редакции 2007 года. Запись была подготовлена к изданию Егором Летовым, при этом фонограмма была полностью отреставрирована и пересведена. Мастеринг обоих изданий выполнила Наталья Чумакова в марте 2016 года.

Альбом «Не положено» выпускается на черном виниле ограниченным тиражом. Всего напечатано 333 копии, каждой из которых присвоен уникальный номер. Пластинки содержат вкладки.

Альбом «Стыд и срам» выпускается на виниле черного и белого цвета. Тираж пластинок белого цвета составил 109 экземпляров. К каждой белой пластинке прилагается пронумерованная вкладка. Пластинки произведены в Германии.