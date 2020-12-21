Дискография Янки Дягилевой переиздана на виниле

По сути, это почти полная дискография новосибирской рок-певицы, зафиксированная Егором Летовым на «ГрОб-студии» в 1988 — 1990 годах. Как известно, первые виниловые издания этих альбомов были выпущены в 2014-м («Ангедония» и «Домой!») и 2017-м («Стыд и срам») годах, и быстро перешли в разряд раритетов, что свидетельствует о неугасающем интересе к творчеству Янки спустя почти 30 лет после ее гибели. Не вошли альбомы «Продано!» и «Не положено».

Второй официальный альбом Янки. В целом записан (вместе с «Ангедонией») одновременно с блоком альбомов Гражданской Обороны «Русское поле экспериментов», «Армагеддон-попс», «Здорово и вечно», «Война», а также моего акустического сольника «Вершки и корешки», поэтому звук и качество записи очень близки — использовались те же инструменты, эффекты, дорожки, кольца, записывающие и воспроизводящие агрегаты. При этом аппаратура и баланс выстраивались самой Янкой, я лишь показывал, как что включается и работает, исполнял отдельные партии, а также заведовал шумами, которые, как она считала, были необходимы. Кроме этого, тогда же я изготовил картинку «Домой!» для внешней стороны обложки — на случай, если альбом когда-нибудь будет выпущен. Барабаны и черновая гитара записаны в Питере на точке «Аукцыона» 20-21 июля, а всё остальное — в ГрОб-студии с 8 по 16 сентября 1989 года. «Деклассированным элементам», «Рижская» и частично «Я стервенею» записаны в Тюмени в июне 1988 года Женей Шабановым.

Ангедония

Третий официальный альбом Янки. В целом записан (вместе с «Домой!») одновременно с блоком альбомов Гражданской Обороны «Русское поле экспериментов», «Армагеддон-попс», «Здорово и вечно», «Война», а также моего акустического сольника «Вершки и корешки», поэтому звук и качество записи очень близки — использовались те же инструменты, эффекты, дорожки, кольца, записывающие и воспроизводящие агрегаты. При этом аппаратура и баланс выстраивались самой Янкой, я лишь показывал, как что включается и работает, исполнял отдельные партии, а также заведовал шумами, которые, как она считала, были необходимы. На внешней стороне обложки — картина-коллаж без названия, сделанная тогда же самой Янкой. Барабаны и черновая гитара записаны в Питере на точке «Аукцыона» 20-21 июля, а все остальное — в ГрОб-студии с 8 по 16 сентября 1989 года. «Мы по колено» частично записана в Тюмени в июне 1988 года Женей Шабаловым.

Стыд и срам

Посмертный альбом-компиляция, созданный оставшимися членами её группы и Анной Волковой в июне 1991 года в ГрОб-студии. Базовым материалом послужили последние песни Янки, записанные в акустическом варианте Игорем Красновым в сентябре 1990 года в Новосибирске, а также отдельные, так никуда и не вошедшие треки, записанные в разное время в Омске и Новосибирске. Всё электрическое сопровождение сыграно и записано вживую. На внешней стороне обложки - работа Николая Ивановича Буданова, подаренная Янке.

Егор Летов, 7.08.2007