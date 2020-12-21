Дискография Янки Дягилевой переиздана на виниле

По сути, это почти полная дискография новосибирской рок-певицы, зафиксированная Егором Летовым на «ГрОб-студии» в 1988 — 1990 годах. Как известно, первые виниловые издания этих альбомов были выпущены в 2014-м («Ангедония» и «Домой!») и 2017-м («Стыд и срам») годах, и быстро перешли в разряд раритетов, что свидетельствует о неугасающем интересе к творчеству Янки спустя почти 30 лет после ее гибели. Не вошли альбомы «Продано!» и «Не положено».
Домой!
Второй официальный альбом Янки. В целом записан (вместе с «Ангедонией») одновременно с блоком альбомов Гражданской Обороны «Русское поле экспериментов», «Армагеддон-попс», «Здорово и вечно», «Война», а также моего акустического сольника «Вершки и корешки», поэтому звук и качество записи очень близки — использовались те же инструменты, эффекты, дорожки, кольца, записывающие и воспроизводящие агрегаты. При этом аппаратура и баланс выстраивались самой Янкой, я лишь показывал, как что включается и работает, исполнял отдельные партии, а также заведовал шумами, которые, как она считала, были необходимы. Кроме этого, тогда же я изготовил картинку «Домой!» для внешней стороны обложки — на случай, если альбом когда-нибудь будет выпущен. Барабаны и черновая гитара записаны в Питере на точке «Аукцыона» 20-21 июля, а всё остальное — в ГрОб-студии с 8 по 16 сентября 1989 года. «Деклассированным элементам», «Рижская» и частично «Я стервенею» записаны в Тюмени в июне 1988 года Женей Шабановым.
Ангедония
Третий официальный альбом Янки. В целом записан (вместе с «Домой!») одновременно с блоком альбомов Гражданской Обороны «Русское поле экспериментов», «Армагеддон-попс», «Здорово и вечно», «Война», а также моего акустического сольника «Вершки и корешки», поэтому звук и качество записи очень близки — использовались те же инструменты, эффекты, дорожки, кольца, записывающие и воспроизводящие агрегаты. При этом аппаратура и баланс выстраивались самой Янкой, я лишь показывал, как что включается и работает, исполнял отдельные партии, а также заведовал шумами, которые, как она считала, были необходимы. На внешней стороне обложки — картина-коллаж без названия, сделанная тогда же самой Янкой. Барабаны и черновая гитара записаны в Питере на точке «Аукцыона» 20-21 июля, а все остальное — в ГрОб-студии с 8 по 16 сентября 1989 года. «Мы по колено» частично записана в Тюмени в июне 1988 года Женей Шабаловым.
Стыд и срам
Посмертный альбом-компиляция, созданный оставшимися членами её группы и Анной Волковой в июне 1991 года в ГрОб-студии. Базовым материалом послужили последние песни Янки, записанные в акустическом варианте Игорем Красновым в сентябре 1990 года в Новосибирске, а также отдельные, так никуда и не вошедшие треки, записанные в разное время в Омске и Новосибирске. Всё электрическое сопровождение сыграно и записано вживую. На внешней стороне обложки - работа Николая Ивановича Буданова, подаренная Янке.
Егор Летов, 7.08.2007
Примечательно, что пересведение и реставрацию альбомов Летов успел сделать буквально за несколько месяцев до своего трагического ухода. Виниловый мастеринг пластинок был подготовлен Натальей Чумаковой, вдовой Летова.
Все три альбома изданы коллекционным тиражом на классическом черном виниле и имеют незначительные отличия от предыдущего выпуска по дизайну внутреннего конверта
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