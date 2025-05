Рок-опера The Who «Quadrophenia» станет балетом модов

Действие происходит 60 лет назад, но новая балетная версия рок-оперы The Who поднимает вопросы о молодежи, обществе и мужественности, которые по-прежнему актуальны, — и она довела своего создателя до слез.

Разве этот альбом 1973 года не является маловероятной темой для танцев? Недавно у нас были Black Sabbath: The Ballet и Message in a Bottle, поставленные на Стинга, так почему бы и нет? В конце концов, Quadrophenia по своей сути театральна. «Ближе всего к большой опере то, что я когда-либо напишу», — говорит гитарист и автор песен The Who Пит Таунсенд. История недовольного молодого модника Джимми, ищущего смысл жизни с помощью музыки, амфетаминов и амбициозного портняжного дела, действие которой происходит в 1965 году, стала культовым фильмом 1979 года с Филом Дэниелсом в главной роли, но более поздним воплощением стала Classic Quadrophenia, симфоническая версия альбома для оркестра и тенора Элфи Бо. Именно когда Таунсенд услышал инструментальную версию, оркестрованную музыкантом Рэйчел Фуллер (также женой Таунсенда), он сказал ей: «Я думаю, из этого получился бы прекрасный балет».



Classic Quadrophenia

Несколько лет спустя Фуллер сочиняла детский балет и встретила бывшую танцовщицу Королевского балета Натали Харрисон; вместе они составили план (Харрисон является креативным продюсером проекта). Однако человек, чьей задачей стало превращение этого горячо любимого произведения поп-культуры в танец, едва слышал о «Квадрофении». «Я знал постер фильма», — говорит Пол Робертс, хореограф, работавший с Гарри Стайлсом, Spice Girls и многими другими поп-знаменитостями. Но команда быстро начала разрабатывать идеи, опираясь на классический, современный и коммерческий танец, и привлекла режиссера Роба Эшфорда, лауреата премий «Тони», «Эмми» и «Оливье», чтобы помочь сформировать то, что Таунсенд называет «сжатым видением того, через что проходят многие молодые люди в конце подросткового возраста и начале 20-х годов. Этот молодой парень, который лишен, лишен глубокой дружбы и поддержки, и все же он чувствует себя частью этой модной банды».

Прошло 60 лет с момента знаменитого столкновения на пляже, древней истории для танцоров, которым за 20, таких как Пэрис Фицпатрик, 29 лет, которая играет Джимми. В отличие от бесцельного Джимми, Фицпатрик обучался в школе исполнительских искусств с 12 лет и добился отмеченной наградами танцевальной карьеры. Может ли он соотнести себя с этими персонажами? «Разочарование? Мы все можем соотнести себя, я думаю», — говорит он. «Быть ​​немного потерянным, искать смысл, я испытал многое из этого». Харрисон рассказал, что в обсуждениях в студии молодой актерский состав в конечном итоге провел параллели с сериалом «Юность»: «гнев, смятение молодого человека, потребность принадлежать».

Дальше по коридору в костюмерной выясняется, что танцоры испытывают трудности с пониманием того, насколько тесны костюмы. «Обычно они носят тройной XL», — смеется помощник художника по костюмам Натали Прайс среди вешалок с рубашками Paul Smith, винтажными находками, поло и парками. Смит разработала дизайн костюмов, а Прайс и стилист по костюмам Ханна Тир собирают гардероб и подгоняют одежду под нужды танцоров. Это означает добавление вставок под мышками и в облегающие брюки, чтобы приспособить мускулистые бедра танцоров.

Винтажные костюмы «не упругие», говорит Тир, ткань не растягивается. Им также приходится удваивать некоторые элементы, чтобы учесть весь неизбежный пот. «Нужно сделать поправку на первые предварительные показы и пресс-конференцию, когда все немного нервничают», — говорит Прайс. Затем нужно правильно подобрать детали, правильную ширину лацканов (узкие) и стиль воротника (кинжальные), такие вещи, которые могут пройти мимо некоторых, «но модник поймет, что другой парень, проходящий по улице, — модник», — говорит Тир. Также нужно подумать о прическах. Многие парни не хотят отращивать свои фейды, говорит Прайс, но другие входят в курс дела. (А поскольку скоро состоится воссоединение Oasis, они могут оказаться на пике моды.)

«Когда родители Джимми переезжают вместе, это абсолютно мощно и трогательно. Это невозможно передать словами», - говорит Пит Таунсенд.

«Внешний вид был манифестом», — говорит Таунсенд о движении модов. И костюмы, по сути, сыграли важную роль в формировании реальных танцев, которые моды делали в 60-х («Пит встал и показал нам несколько движений, — говорит Робертс. - Есть один, где он выбрасывает ногу, мы его украли».) «Поскольку они так много вложили в то, что носили, это было очень уравновешенно, очень собранно, суперминималистично», — демонстрирует Робертс тонкий грув. «Вы хотите, чтобы ваш галстук был завязан прямо, полы рубашки были заправлены», — добавляет Эшфорд, и не дай Бог вам испортить волосы. Но в этом была некая резкость, чувство запертого в клетке животного. Энергия внутри этого самообладания была «неряшливой и беспорядочной», — говорит Робертс, «дикая и беспорядочная энергия, заключенная в своего рода коробке самосознания», — так говорит Фицпатрик. «Настолько далеко от классического балета, насколько это вообще возможно».

Все участники постановки в восторге от Фицпатрика в роли Джимми (он наиболее известен по исполнению главной роли в «Ромео и Джульетте» Мэтью Борна). «В нем есть эта хрупкость, эта необработанность», — говорит Робертс. Это взгляд потерянного мальчика в его глубоких карих глазах. В шоу четыре других танцора воплощают четыре грани личности Джимми, с которыми он борется — Романтик, Лицемер, Крутой парень, Сумасшедший — пытаясь понять, кто он такой. Также недавно к актерскому составу присоединился премьер Королевского балета Мэтью Болл в роли Крестного отца. Харрисон рассказала мне, что наблюдала за тем, как он прыгал по комнате на репетиции. «Это было электризующе», — говорит она. «Знаете, как внезапно звезды выстраиваются? Это было похоже на игру Пита на гитаре, происходящую как полноценный опыт».

Фуллер написала сценарий на основе оригинальных заметок Таунсенда (а не пересказа фильма) и без слов или текста; для нее было первостепенно убедиться, что повествование понятно: «Я была на нескольких танцевальных мероприятиях, и я такая: это здорово, но я буквально понятия не имею, что происходит». Никогда не будучи большой поклонницей танцев в прошлом, «меня удивило то, что я смогла установить с этим реальную связь», - говорит она. Таунсенд и раньше любил танцы. «Я большой поклонник балета. Я довольно часто хожу», - говорит он. Он рассказывает о сцене между проблемными родителями Джимми. «Когда они двигаются вместе, это абсолютно мощно и трогательно. Этого не передать словами».

Когда Таунсенд впервые увидел некоторые движения, которые Робертс сделала для музыки, «я был поражен тем фактом, что меня вернули в мои 25 с небольшим лет эти мальчики, у которых был физический способ выразить недостающие слова. Казалось, что это исходило из глубины этих молодых танцоров. И я нашел это невероятно трогательным». 1960-е были другим миром, наследием послевоенного поколения и предвестником огромных социальных перемен.

«Но стало ясно, что есть связь между детьми, с которыми я рос, и похожими проблемами, разочарованиями, трудностями, с которыми молодые люди сталкиваются сегодня, — говорит Таунсенд. - Сейчас мир находится в опасном месте».

Фуллер была полна решимости, что балет не должен происходить в наши дни, но в каком-то смысле, говорит Таунсенд, именно это и происходит.

«Танцоры переносят его в современность. Пару раз у меня наворачивались слезы на глаза, — говорит он. - И это не потому, что я слушаю свою собственную музыку, — улыбается он, - а потому, что она кажется принадлежащей этой новой банде».

Вокруг движения модов так много мифологии.

«Самые драматичные фотографии, сделанные во время пляжных драк? Это подстроила пресса, — говорит Таунсенд. - Заставили пару рокеров спрыгнуть с [выпускного]. И, по словам нескольких моих приятелей того времени, им заплатили 10 фунтов за то, чтобы они разбили несколько шезлонгов. Большинство модов не хотели пачкать свою одежду во время драк. - И само движение было временным. Оно было очень, очень сильным и очень, очень мощным, когда оно было» — говорит Таунсенд. - Но оно просуществовало всего около двух с половиной лет».

Quadrophenia, напротив, все еще процветает.

Quadrophenia: A Mod Ballet пройдет в Королевском театре в Плимуте со среды по 1 июня; гастроли продлятся до 19 июля .