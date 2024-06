The Who сделали «Quadrophenia» балетом

Его премьера состоится в 2025 году – спектакль «Quadrophenia: A Mod Ballet» покажут в нескольких городах Великобритании. Уже можно приблизительно представить, как будет выглядеть балет – на YouTube-канале The Who появился трейлер проекта.

Проектом занимаются хореограф Пол Робертс и режиссер Роб Эшфорд. Главную роль исполнит актер Перри Фицпатрик.

Гитарист The Who Пит Таунсенд кое-что рассказал о проекте в интервью журналу NME. Идея балета пришла к нему в голову, когда он услышал оркестровую версию «Quadrophenia». Ее написала Рэйчел Фуллер – композитор, пианистка и супруга Пита Таунсенда. Послушав оркестровку, гитарист The Who сразу представил себе людей, танцующих под эту музыку. По мнению Таунсенда, в новой версии «Quadrophenia» есть «нотки Сергея Прокофьева». Автором хореографии выступил Пол Робертс, работавший с Полом Маккартни, Гарри Стайлсом и Spice Girls. А режиссером балета стал Роб Эшфорд, опытный бродвейский постановщик и обладатель престижной театральной премии «Тони». Пит Таунсенд обещает, что спектакль будет «пронзительным, нежным, поэтичным и эпичным».

The Who

Альбом The Who «Quadrophenia» вышел в октябре 1973-го. Пит Таунсенд выступил автором всех песен, а также сам спродюсировал материал. В 1979 году вышел фильм «Квадрофения», основанный на альбоме. «Квадрофения» рассказывает историю 20-летнего Джимми Купера (Фил Дэниелс) – жителя Лондона 1960-х, увлекающегося субкультурой модов. В картине также снялся Стинг, исполнивший роль Эйса Фэйса, кумира главного героя.