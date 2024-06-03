Роджер Долтри ответил на идею голограммы The Who

Вокалист The Who Роджер Долтри не хочет, чтобы его группа давала голограммные концерты. Идея виртуальных гастролей ему не по душе – в этом музыкант признался в интервью Ultimate Classic Rock.



Роджер Долтри

Виртуальные шоу начали набирать популярность в 2018-2019 годах. Тогда в мире проходили выступления компьютерных «двойников» Ронни Джеймса Дио, Уитни Хьюстон и Фрэнка Заппы. На новый уровень подобные проекты вышли, когда в 2022-м ABBA запустили гастроли ABBA Voyage, где вместо музыкантов на сцену вышли их аватары. Журналист Ultimate Classic Rock спросил Долтри, хотел ли бы он сделать что-то в этом духе. Сначала певец не понял вопрос и сказал, что исполнять каверы ABBA он бы точно не стал – и пошутил, что «Чтобы мы пошли и исполнили каверы на ABBA? Я так не думаю. В мини-платье я буду выглядеть чертовски ужасно!». Потом Долтри объяснили, о чем именно идет речь – и вот что он ответил:

«Я никогда об этом не думал. Мне бы не хотелось пойти на такой концерт».

Роджеру Долтри больше интересны настоящие живые концерты. Несмотря на свой почтенный 80-летний возраст, рокер продолжает активно гастролировать. 10 июня он отправится в сольный акустический тур по США.

В отличие от Роджера Долтри, Kiss, наоборот, пошли по стопам ABBA. Группа готовит виртуальное шоу в стиле ABBA Voyage, премьера ожидается в 2027 году. Ради этого проекта Kiss даже продали права на свои песни за 300 млн долларов. В ноябре 2024 года в Лондоне стартуют «гастроли» компьютерного Элвиса Пресли. Также ходят слухи, что Фредди Меркьюри тоже превратят в голограмму – но официально Queen пока ничего не анонсировали. А вот Linkin Park точно не собираются выступать с голограммой Честера Беннингтона; Майка Шиноду эта идея и вовсе пугает. Однако, по некоторым сообщениям, в 2025 году Linkin Park все же вернутся – если верить Billboard, фронтмена заменят новой вокалисткой.