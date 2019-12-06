The Who выпустили первый за 13 лет альбом «WHO»

В альбом «WHO» вошли 11 композиций и 3 бонус-трека, доступные в делюксовой версии релиза.

«WHO» стал первым альбомом группы за 13 лет – их последний релиз «Endless Wire» вышел в 2006-м. Вокалист Роджер Долтри и гитарист Пит Тауншенд записывали свои партии раздельно, работа велась весной и летом этого года в Лондоне и Лос-Анджелесе. Обложку альбома создал художник Питер Блейк, являющийся автором обложек пластинок Who «Face Dances» и «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» Beatles. Обложка состоит из 22-х квадратиков, каждый из которых - напоминание о каком-то ярком событии из жизни группы.



The Who

Альбом демонстрирует лучшие качества The Who - мелодичность, прозрачный чистый гитарный звук. Вокал Роджер Долтри уже не так звонок, конечно, как в молодости, но достаточно силен.

Весной 2020 года Who отправятся в небольшой тур в поддержку альбома по городам Великобритании и Ирландии. Гастроли стартуют 16 марта и завершатся 8 апреля, после этого группа переместится в США, где будет давать концерты с 21 апреля по 16 мая.