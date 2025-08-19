Звезды The Who «не очень хорошо общаются»

Участники группы The Who, которые в настоящее время находятся в своем прощальном турне после более чем пятидесяти лет в легендарной рок-группе, не всегда сходились во взглядах, и 80-летний гитарист утверждает, что 81-летний фронтмен «расстроился» из-за их «разных потребностей как исполнителей».



Пит Таунсенд и Роджер Долтри

В последнем выпуске журнала AARP Magazine он рассказал:

«Мы не очень хорошо общаемся. Мы с ним очень разные, и у нас разные потребности как исполнителей. Он расстроился, потому что ему иногда казалось, будто я покинул здание. Роджер жаловался на то, что он глухой. Он певец, и ему нужно быть в отличной форме, чтобы выполнять свою работу».

Пара чувствовала себя обязанной продолжать чтить наследие группы My Generation после смерти барабанщика Кита Муна и басиста Джона Энтвистла в 1978 и 2002 годах соответственно, а Пит назвал их «группой-посвящением Who». Он сказал:

«Пока The Who [всё ещё] продаёт пластинки — семьи Мун и Энтвисл стали миллионерами. Есть и нечто большее: искусство, творческая работа, которую мы создаём, когда исполняем песни. Мы празднуем. Мы — трибьют-группа The Who».

Несмотря на разногласия, Питу все равно нравится играть вместе с Роджером. Он продолжил:

«Но помимо этого, это действительно пробуждает желание задуматься о том, как нам следует расстаться с личной жизнью — что мы делаем со своими семьями, друзьями и всем остальным в этом возрасте. Нам повезло, что мы живы. Я с нетерпением жду начала игры. Роджер любит иногда делать неожиданные ходы во время сета, и мы выучили и отрепетировали несколько песен, которые не всегда играем».

В субботу 16 августа вечером группа The Who дала старт своему североамериканскому прощальному туру The Song Is Over. Он прошел на арене Amerant Bank Arena во Флориде. В сет из 23 песен вошла живая дебютная песня Going Mobile с Саймоном Таунсендом — братом Пита — в качестве ведущего вокалиста.

Саймон исполнял эту песню и раньше, но на концерте группы Who она прозвучала впервые.

Трек был написан Питом и первоначально выпущен группой на альбоме Who's Next 1971 года, однако изначально он был написан для его заброшенного проекта Lifehouse. Пит записал вокал, гитары и синтезаторы, Джон играл на бас-гитаре, а Кит — на барабанах. Роджер не участвовал.

В другом месте, после того как технический сбой в какой-то момент помешал их выступлению, Роджер съязвил: «Идеальное шоу никогда не помнишь. Ты помнишь только провалы».