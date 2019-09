The Who впервые за 13 лет выпускает альбом

Как сообщает Rolling Stone, пластинка «WHO» из 11 треков увидит свет 22 ноября 2019 года. Пит Тауншенд выступил продюсером альбома вместе с композитором Дэйвом Сарди. Запись проходила в Лондоне и Лос-Анджелесе весной и летом.



The Who

— Я старался держаться в стороне от романтических настроений, а также по возможности от ностальгии, — рассказал Тауншенд. — Воспоминания — это, конечно, хорошо, но некоторые песни посвящены взрывоопасной ситуации, в которой мы живем сегодня.

Вокалист Роджер Долтри добавил, что это будет «лучший альбом со времен «Quadrophenia» 1973 года». Музыканты также опубликовали сингл «Ball And Chain».

Трек-лист «WHO»:

1. All This Music Must Fade2. Ball And Chain3. I Don’t Wanna Get Wise4. Detour5. Beads On One String6. Hero Ground Zero7. Street Song8. I’ll Be Back9. Break The News10. Rockin’ In Rage11. She Rocked My World