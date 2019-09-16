The Who впервые за 13 лет выпускает альбом

Как сообщает Rolling Stone, пластинка «WHO» из 11 треков увидит свет 22 ноября 2019 года. Пит Тауншенд выступил продюсером альбома вместе с композитором Дэйвом Сарди. Запись проходила в Лондоне и Лос-Анджелесе весной и летом.
— Я старался держаться в стороне от романтических настроений, а также по возможности от ностальгии, — рассказал Тауншенд. — Воспоминания — это, конечно, хорошо, но некоторые песни посвящены взрывоопасной ситуации, в которой мы живем сегодня.
Вокалист Роджер Долтри добавил, что это будет «лучший альбом со времен «Quadrophenia» 1973 года». Музыканты также опубликовали сингл «Ball And Chain».
Трек-лист «WHO»:1. All This Music Must Fade
2. Ball And Chain
3. I Don’t Wanna Get Wise
4. Detour
5. Beads On One String
6. Hero Ground Zero
7. Street Song
8. I’ll Be Back
9. Break The News
10. Rockin’ In Rage
11. She Rocked My World
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