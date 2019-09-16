The Who впервые за 13 лет выпускает альбом

Во время сольного шоу в Лас-Вегасе 74-летний музыкант назвал себя «очень, очень глухим» и призвал фанатов рок-н-ролла использовать беруши на выступлениях, пишет Газета.ru со ссылкой на The Times.





«Если бы мы только знали, когда были моложе. Теперь мы читаем по губам», — добавил он.

