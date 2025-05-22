Новый докфильм о Judas Priest будет снят совместно с Томом Морелло

Режиссерами документального фильма выступают Сэм Данн из Banger Films («Металл: Путешествие хедбенгера», «Эволюция металла») и гитарист Rage Against the Machine Том Морелло. Это дебютная режиссерская работа последнего.



Judas Priest / Tom Morello

Согласно пресс-релизу, фильм «отметит непреходящее влияние легендарной группы на музыку и культуру, влияние которой простирается далеко за пределы металла».

Данн и Морелло поделились следующим в пресс-релизе:

«Хотя некоторые могут знать Judas Priest по их громким хитам, которые сформировали жанр хэви-метал, в их истории есть гораздо больше. Прослеживая их невероятное 50-летнее путешествие, этот фильм покажет, как Judas Priest определили звучание и облик металла, но также сделали его более инклюзивным местом на этом пути. Мы благодарны группе за то, что она предоставила нам такой интимный, неотфильтрованный доступ к их жизни, и с нетерпением ждем возможности представить этот фильм массам метала по всему миру».

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В своем заявлении Judas Priest добавили:

«Мы жили и дышали металлом более пяти десятилетий, и наконец в этом документальном фильме мы призываем нашу паству официально засвидетельствовать нашу жизнь без цензуры, в невиданном ранее виде... ряса снимается, открывая Priest во всей его металлической красе!»

Дата и время выхода документального фильма не сообщаются, исполнительными продюсерами фильма являются Морелло, Рик Крим, Шейла Степанек и Джейн Эндрюс.

В то же время поклонники Priest могут также с нетерпением ждать предстоящего североамериканского совместного тура группы с Элисом Купером.