Judas Priest выпустили клип на вторую песню из будущего альбома

«Trial By Fire» - второй сингл из будущего альбома «Invincible Shield», который станет для музыкантов первым за шесть лет. Он выйдет 8 марта 2024 года и станет девятнадцатым в дискографии коллектива.

В октябре выходил первый сингл альбома - «Panic Attack».

Известно, что свой альбом Judas Priest записали с продюсером Энди Снипом. Он же работал и над предыдущим альбомом «Firepower», а также с 2018 года играет в концертном составе Priest в качестве гитариста.

Гитарист Ричи Фолкнер так рассказывал о звучании «Invincible Shield»:

«Больше похоже на Priest 1970-х, что я приветствую как гитарист. Но это ни в коем случае не ретро-альбом. Это влияние Priest 1970-х в прогрессивном смысле, но звучит как Priest 2023 года».