Judas Priest прервала турне из-за болезни гитариста

Турне «50 Heavy Metal Years» стартовало 8 сентября и должно было завершиться 5 ноября 2021 года. Группа отыграла шоу 26 сентября на фестивале Louder Than Life в Луисвилле, штат Кентукки, следующее выступление должно было состояться 29 сентября в Денвере.



Judas Priest

Но 27 сентября группа опубликовала заявление, согласно которому Фолкнер был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

«Мы с глубоким сожалением вынуждены отложить оставшуюся часть нашего турне по США. Как только мы получим какие-либо новости от его врачей, мы сможем планировать новые даты».