Гитарист Judas Priest Ричи Фолкнер перенес вторую операцию на сердце

«Прямо перед нашим туром по Европе в результате сканирования была обнаружена дыра в одном из соединений между синтетическим трансплантатом и моей аортой», - говорит Ричи Фолкнер.



Ричи Фолкнер

Кровотечение вызвало рядом с сердцем Фолкнера новообразование размером 8 сантиметров, которое пришлось удалять операционным путем. Сейчас исполнитель чувствует себя прекрасно и готов возобновить выступления.





Свою первую операцию Фолкнер перенес в результате разрыва аорты, который случился у него прямо во время выступления группы на музыкальном фестивале Louder Than Life в сентябре 2021 года. После той операции музыкант также довольно быстро поправился и продолжил выступать.

Музыкант играет в легендарной группе с 2011 года.