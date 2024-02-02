Judas Priest выпустила клип «Crown of Horns»

Выйдет альбом 8 марта и станет девятнадцатым в дискографии группы Judas Priest.

Гитарист Ричи Фолкнер так рассказывал о звучании «Invincible Shield»:

«Больше похоже на Priest 1970-х, что я приветствую как гитарист. Но это ни в коем случае не ретро-альбом. Это влияние Priest 1970-х в прогрессивном смысле, но звучит как Priest 2023 года».

В клипе музыканты находятся в своих домашних студиях и по отдельности играют свои партии, в результате монтажа появляется цельная картинка.

Всего на альбоме будет 11 песен и три бонус-трека в делюкс-издании.