Участники Judas Priest, Pantera и Rainbow объединились в Elegant Weapons

В супер-группу Elegant Weapons вошли Ричи Фолкнер и Скотт Трэвис из Judas Priest (гитара и барабаны, соответственно), Рекс Браун из Pantera (бас) и вокалист Rainbow/MSG Ронни Ромеро как фронтмен. Кроме того, гастрольный гитарист Judas Priest (и продюсер Firepower) Энди Снип занимался продюсированием дебютного альбома группы.



Elegant Weapons

«Приятно быть частью такого лейбла, как Nuclear Blast, который имеет такую ​​богатую историю и уровень уважения среди фанатов и музыкальной индустрии, — говорит Фолкнер. - Монте Коннер [вице-президент по рекламе и репортажу Nuclear Blast] хорошо знает Энди Снипа, а Энди всегда высоко ценил Монте и лейбл. Монте полюбил пластинку с самых ранних демонстрационных стадий. Для меня очень ценно и важно, чтобы лейбл, с которым я подписываюсь, понимал музыку и был связан с ней».

Фолкнер добавил:

«Эта пластинка представляет для меня большую часть моей ДНК как гитариста и автора песен. Тяжелый, но немного выходящий за рамки «хэви-метала». Эти корни очевидны, но я хотел немного углубиться и посмотреть, что еще получилось, что не обязательно было «ожидаемым».





Гитарист, который фактически является лидером группы, продолжает описывать звучание Elegant Weapons как «смесь Джими Хендрикса, Priest, Sabbath, соло Оззи и Black Label Society». Он также назвал квартет «составом своей мечты».

«Я всегда хотел записать альбом со Скоттом [Трэвисом] вне Priest, — признается Фолкнер. - Добавьте к этому безошибочный тон и отношение Рекса Брауна, это нечто особенное. Иметь таких парней в ритм-секции — мечта гитаристов. Вишенкой на торте стал Ронни Ромеро. Один из представителей нового поколения классических вокалистов, Ронни привнес характер и дерзость в песни, которые мгновенно стали культовыми, сделав эти песни своими».

Хотя музыка или треклист для Horns for a Halo еще не обнародованы, фанаты могут ожидать дальнейших объявлений от супергруппы, ведущих к дате выпуска LP весной 2023 года.

Между тем, Фолкнер и Трэвис в настоящее время гастролируют с Judas Priest в рамках осенней части их тура «50 Heavy Metal Years» по США .

Тем временем Браун начнет гастроли в декабре этого года с возрожденной группой Pantera, в которую войдут певец Филип Ансельмо, гитарист Закк Уайлд и барабанщик Чарли Бенанте.