Экс-вокалист Judas Priest: Голограммы на концертах - это круто!

Тим сопоставил подобную реакцию на голограммы артистов и кассовые сборы «Богемской Рапсодии», перевалившие за 900 миллионов долларов:

«Забавно: люди идут смотреть фильм о Queen, где один человек играет другого, уже скончавшегося. Я не понимаю, в чём тут фишка. Люди такие: «Они просто зарабатывают на этом»! Во-первых, люди зарабатывают на всём – так устроена работа. Во-вторых, Венди Дио потратила охрениллион долларов, чтобы порадовать фанатов этой штукой. Она ещё не получила ни копейки прибыли. Она просто спустила кучу денег, пытаясь доставить поклонникам счастье».

Оуэнс уверен, сообщает Rock FM, что шоу голограммы Дио – это великолепная идея: «Я занимаюсь этим, потому что мы с Ронни были друзьями. Его вокал взят из живых выступлений, и группа тоже играет живьём. Это очень круто… потом выхожу я и пою пару песен, а потом Они (Логан) споёт ещё пару песен, и наконец, голограмма исполнит кое-что ещё».



Тим «Риппер» Оуэнс

Вокалист также сравнил шоу голограмм с музеями восковых фигур: «Люди идут в музеи восковых фигур, смотрят на восковую статую Лемми и говорят: «Господи, это фантастика!» Они же говорят «Я обожаю этот фильм о Queen!» А потом они же: «Какой ужас, что вы занимаетесь этим! Оставьте Ронни в покое!» Каждый сходит с ума по-своему.

Если сделают голограмму Дэвида Боуи, я хотел бы увидеть её. Если сделают голограмму Элвиса, я хотел бы увидеть её. Я бы хотел увидеть их, в первую очередь, потому что я никогда не видел Элвиса и никогда не видел Дэвида Боуи. Я хочу посмотреть на это хотя бы из любопытства. Я люблю этих артистов и хочу посмотреть на их шоу. Я просто веду себя как фанат, который заинтересовался чем-то новым».

В мае Тим Оуэнс и его группа Dio Disciples отправится в североамериканский тур с голограммой Ронни Джеймса Дио.