Солист Judas Priest выпустил рождественский хард-рок альбом

В пластинку Celestial вошли рождественские песни. А раз альбом посвящен самому семейному празднику — Рождеству — Роб решил осуществить давнюю мечту и подключил к музыкальному творчеству семью и близких друзей.

Альбом он записал вместе с родственниками: на ударных сыграл брат Роба Найджел, на басу – племянник Алекс (сын басиста Judas Priest Яна Хилла), на колокольчиках – сестра Сью.



Celestial

Помимо оригинальных песен («Donner and Blitzen») в пластинку вошли каверы на классические новогодние мелодии (например, на «Hark! The Herald Angels Sing»).