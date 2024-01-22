Shaman, Башмет и Долина стали доверенными лицами Путина

Программа «Соль» началась в ноябре 2015 года. Первым ее ведущим был Захар Прилепин, писатель и ультра-патриот, недавно взорванный около своего дома, но оставшийся в живых. Из-за его фигуры многие рок-артисты, вроде БГ и Шевчука, просто отказывались приходить в эфир. А «Крематорий», «Алиса», «Мельница» или, например, Дидье Маруани, Rammstein, Scorpions, AC/DC и Aerosmith, - не отказывались.