Лариса Долина получила роль в спектакле Михаила Барщевского

Эта новость была подтверждена режиссером постановки и адвокатом Михаилом Барщевским в интервью изданию «360 ru».



«Михаил Юрьевич - абсолютный авантюрист, об этом знают все. Его приглашение за очень короткий и очень непродолжительный период времени сыграть роль в спектакле "Мечты Фемиды" было авантюрой. Входить в роль, которую сыграла до меня потрясающая актриса Германова, было очень опасно, тем более, я ведь не профессиональная драматическая актриса», - сказала Лариса Долина.

По словам Долиной, роль, которую она играет в "Мечтах Фемиды", ей очень подходит.

«Очень много похожести на меня, на мой характер: сила, внутренний стержень и желание помочь. Играю близкую подругу главной героини. Наверное, моя роль тоже главная, но, тем не менее, у меня она очень непростая», - добавила она.

Зрители увидят две новеллы о человеческих судьбах, мечтах, страхах и угрызениях совести, сюжетные линии которых переплетаются между собой. В центре повествования - юная девушка, вставшая на ложный путь, циничный медиамагнат и мать девушки - судья, которая привыкла вершить судьбы людей, но оказалась не властна над жизнью дочери.

Особенность театрального эксперимента Барщевского в том, что помимо заявленных актеров в ней есть "секретный гость". В предыдущих спектаклях приняли участие народный артист России Николай Басков, народный артист РФ Эдгард Запашный, сенаторы Андрей Клишас и Алексей Пушков и другие.

Премьера спектакля с участием Ларисы Долиной должна состояться 12 апреля в театре «Неформат».