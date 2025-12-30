Лариса Долина решение о выселении обжаловать не будет

Об этом сообщила адвокат певицы Мария Пухова.

«Лариса Александровна намерена покинуть квартиру не позднее 5 января, решение обжаловать она не планирует», — сказала адвокат РИА «Новости».



Лариса Долина

Ранее Мосгорсуд окончательно постановил выселить Долиную из апартаментов, которые за 112 млн рублей купила Полина Лурье. Изначально артистка оспаривала сделку, утверждая, что стала жертвой мошенников, но Верховный суд признал покупательницу законной собственницей.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что надеется договориться без привлечения судебных приставов. Похоже, сторонам удалось найти компромисс: добровольный выезд Долиной позволит избежать принудительного выселения.

Тем временем имущество Ларисы Долиной разместили на складе за 300 тысяч рублей. На хранение отправили девять больших коробок, вешалку с одеждой, две объёмные клетчатые сумки и различную мелочь.

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская неожиданно рассмеялась, увидев журналистов у дома её матери во время переезда. Об этом рассказали журналисты mk.ru.

Поведение дочери певицы, которая помогает артистке с переездом из квартиры в Хамовниках, удивило репортёров. Многие предполагали, что для семьи этот период должен быть напряжённым, однако дочь звезды отреагировала на внимание прессы заливистым смехом.

Сообщения о том, что Лариса Долина якобы отказалась передать ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье, являются враньём, заявила адвокат певицы Мария Пухова. По её словам, народная артистка России не отказывалась от передачи ключей и планирует освободить жильё в январе.

«Как я и говорила раньше, [Долина] планирует освобождать квартиру. Доверитель мне обозначала, что на январских праздниках [планирует съезжать], ключи передавать не отказывалась», — подчеркнула собеседница 360.ru.