Воссоединения Pink Floyd не будет. И вот почему

В интервью газете The Telegraph, опубликованном в воскресенье, Дэвида Гилмора спросили, что ему нужно для воссоединения с бывшим участником группы. Его ответ был красноречив. Он сказал:

«Ни за что. Я бы на это ни за что не пошёл».



Дэвид Гилмор

Вражда в Pink Floyd не нова: она началась ещё в конце 70-х, когда группа записывала свой новаторский альбом «The Wall». Это привело к тому, что в 1985 году Уотерс покинул группу, сославшись на творческие разногласия и личные конфликты.

В последующие годы Гилмор и его жена Полли Сэмсон не раз говорили о расколе, ссылаясь на существенные политические разногласия как на причину своего отказа воссоединиться.

В том же интервью Сэмсон рассказала The Telegraph:

«Если люди узнавали, что ты замужем за кем-то из Pink Floyd, они в половине случаев смотрели на меня довольно странно, и это было очень неловко. Я просто хотела провести черту и дать понять, что ни я, ни человек, за которого я выхожу замуж, не разделяем этих взглядов».

В 2023 году Сэмсон обрушилась на Уотерса в своём блоге, написав: «К сожалению, вы антисемит до мозга костей», добавив: «а также лживый, вороватый, лицемерный, уклоняющийся от уплаты налогов, поющий под фонограмму, женоненавистник, больной завистью и мегаломаньяк. Хватит нести чушь!».

Роджер Уотерс затем опубликовал заявление в соцсетях в ответ на заявления Сэмсон. Он написал:

«Роджер Уотерс осведомлён о провокационных и совершенно неточных комментариях Полли Сэмсон в его адрес, которые он полностью опровергает. В настоящее время он обсуждает свою позицию».

Ещё одним доказательством того, что воссоединение Pink Floyd не предвидится, стало то, что в прошлом году права на группу были проданы Sony за 400 миллионов долларов. В сделку также входили права на музыкальный каталог, название и изображение группы. Сделка не включала издательские права.

Интервью Гилмора и его комментарии о бывшем коллеге по группе появились всего через два дня после выхода его концертного альбома The Luck and Strange Concerts.