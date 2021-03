Pink Floyd выпустит концертный альбом 1990 года

Через несколько лет после того, как Pink Floyd завершил свое огромное мировое турне в поддержку A Momentary Lapse of Reason, музыканты отыграли разовое выступление в 1990 году вместе с Полом Маккартни, Genesis и Эриком Клэптоном среди других гостей, все они лауреаты престижной премии Silver Clef Award, которая отмечает выдающиеся заслуги перед британской музыкальной индустрией.

Концерт проходил в Небуорт-хаусе в Хартфордшире (Англия), и Pink Floyd исполнили несколько своих лучших хитов, в том числе «Wish You Were Here», «Comfortably Numb» и «Money». Теперь группа выпускает эти номера, которые ранее появлялись в бокс-сете Later Years, в виде отдельного концертного альбома Live at Knebworth 1990 на CD, виниле и цифровых платформах 30 апреля.

«В Небуорте есть что-то особенное, - сказал барабанщик Ник Мейсон. - У всех нас остались теплые воспоминания о том, как мы играли там в семидесятые, и это шоу не стало исключением. Для мальчишки из Северного Лондона это была почти домашняя игра, но с дополнительным удовольствием от воссоединения группы после довольно продолжительного мега-тура, который длился больше года. Это также была возможность заставить прекрасную Кэнди Далфер сыграть [на саксофоне в песнях «Shine On You Crazy Diamond» и «Money»]. Я был ее поклонником довольно долгое время, и было жаль, что у нас не было возможности использовать ее для большего. У нас также был наш дорогой друг [клавишник] Майкл Камен. Майкл так много сделал для Pink Floyd за предыдущие 10 лет, что здорово, что на записи есть что-то из его игры».

Еще одним заметным гостем на концерте была Клэр Торри, исполнившая оригинальный вокал на LP-версии «The Great Gig in the Sky» на The Dark Side of the Moon. В другой раз она спела эту песню с Pink Floyd на лондонском концерте в 1973 году.



Pink Floyd сыграли концерт для примерно 120 000 посетителей. Прибыль от концерта, который MTV в то время транслировал по всему миру, пошла на пользу благотворительной организации по музыкальной терапии Nordoff Robbins, которая на эти средства построила BRIT School, школу исполнительских искусств недалеко от Лондона. Аудио записи были ремикшированы Энди Джексоном с Дэвидом Гилмором при содействии Дэймона Иддинса.

Live at Knebworth 1990 Tracklist

1. “Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5”2. “The Great Gig In The Sky”3. “Wish You Were Here”4. “Sorrow”5. “Money”6. “Comfortably Numb”7. “Run Like Hell”