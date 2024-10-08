Из пластинок Pink Floyd создали слайсер для ветчины

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Известный французский художник Дени Дефранческо создал винтажный нарезатель ветчины из 100 розовых виниловых копий альбома Pink Floyd «Animals».

Если вы поклонник творчества Pink Floyd и ищете что-то более памятное, чем простое японское издание The Dark Side Of The Moon, теперь вы можете купить винтажную машину для нарезки мяса в стиле Pink Floyd.

Слайсер для ветчины из альбомов Pink Floyd
Слайсер для ветчины из альбомов Pink Floyd

Машина, выпущенная ограниченным тиражом в один экземпляр, содержит 100 розовых виниловых копий альбома Pink Floyd 1977 года Animals. Художественное произведение было заказано известным французским художником Дени Дефранческо и создано компанией La Bottega del Restauro из Виаццано, Италия, которая специализируется на восстановлении и реставрации старинных мясорезок Berkel.

Согласно сообщению на сайте Дефранческо, на создание слайсера под названием «Марсель Д» его вдохновили встречи художника в юности с торговкой ветчиной, которую он описывает как «богиню в магазине деликатесов».

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«Ее ветчина была белой, розовой и светлой, мягкой, шелковистой и молочной, — размышляет Дефранческо. - Самая сладострастная ветчина в мире. Тысячу и один раз я поглощал ее, но никогда не был сыт».

Мясорезку можно приобрести на сайте Defrancesco за кругленькую сумму в 33 000 евро, а на eBay ее также можно приобрести за 34 000 долларов.

«Все пластинки являются оригинальными, и их обложки будут предоставлены вместе со скульптурой, а также сертификатом подлинности, — подтверждает листинг eBay. - Все элементы идеально сочетаются друг с другом, и благодаря первоклассному мастерству можно легко поверить, что этот слайсер для пластинок действительно работает».

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